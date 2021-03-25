وزيرة التضامن تتفقد معرض الحرف التراثية والفنون التشكيلية بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدري

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض الحرف التراثية والمشغولات اليدوية للجمعيات الأهلية والأسر المنتجة ومعرض الفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية، وذلك خلال المعرض الذى أقيم ببهو ديوان عام المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور عاشور العامرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ولفيف من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجمعيات الأهلية والأسر المستحقة الأولى بالرعاية.

كما وزعت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسيوط، مشروعاً ضمن برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية مقدمة من بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة شملت أفران منزلية بمشتملاتها وماكينات خياطة، وذلك لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل لجعلها أسر منتجة تدر دخلاً وقادرة على الانتاج حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ والوفد المرافق لهما، المكتبة المتنقلة ومسرح العرائس التى تنفذها جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع ضمن مبادرة الثقافة حياة ويتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا لرفع الوعى الايجابى تجاه 21 قضية مجتمعية ومنها التمكين الاقتصادى ومحو الأمية وصحة الأم والطفل والتربية الايجابية وزالزيادة السكانية كما تفقدت الوزيرة معرض الحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة بديوان عام المحافظة والذى يضم منتجات الأسر المنتجة تمثل الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التى تعكس صورة التراث المصرى فضلاً عن تفقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات "حلويات" وإعادة تدوير المخلفات المختلفة وذلك بمشاركة جمعيات أهلية شريكة بالإضافة إلى تفقد معرض الفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بجودة المنتجات المعروضة بالمعرض الذى شهد التنوع فى المنتجات وروعة تصميماتها وطالبت الجمعيات بتطوير مثل هذه المعارض وإقامتها بشكل دائم من أجل النهوض بالصناعة اليدوية المصرية التى تمثل التراث المصرى، مؤكدة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً خاصة فى القرى والنجوع، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة وجعل أسرتها منتجة وتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج والانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهن، موضحة أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز محافظة أسيوط بالتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفئات الأكثر احتياجاً لتوفير الحماية وحياة أفضل للأسر المستهدفة ورفع العبء عن كاهلهم من أجل مستقبل أفضل.

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وحرصه الدائم على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى عليهم، معلناً إزالة أى معوقات قد تواجه المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية خاصة التى تقدم خدمات حقيقية على أرض الواقع بكافة ربوع المحافظة داعياً كافة الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للتعاون فى دعم الأسر الأولى بالرعاية لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود بينهم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية المهمة لجميع المواطنين وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهم.



وزيرة التضامن



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط



معرض الحرف التراثية للجمعيات الأهلية والأسر المنتجة