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وزيرا خارجية مصر والأردن يزوران العراق غداً استعداداً للقمة الثلاثية

الخميس، 25 مارس 2021 07:20 م
وزيرا خارجية مصر والأردن يزوران العراق غداً استعداداً للقمة الثلاثية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن وزيري الأردن ومصر سيزوران العراق غداً استعدادا للقمة الثلاثية. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح، إن "وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ومصر سامح شكري، سيصلان غداً إلى العراق، وسيكون في استقبالهما بمطار بغداد وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف أن "هناك حوارات مهمة ستتعلق بتعزيز العمل المشترك وفق آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة"، مبيناً ان "الحوارات ستكون على جميع الصعد استعدادا لانعقاد القمة على المستوى الرئاسي في بغداد".

 

 


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