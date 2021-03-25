واشنطن بوست: بايدن يواجه أسئلة صعبة فى أول مؤتمراته الصحفية بالبيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيواجه أسئلة صعبة اليوم، الخميس، فى أول مؤتمر صحفى له بالبيت الأبيض منفردا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق بايدن عندما أعلن عن موعد المؤتمر، كانوا متفائلين بأن الرئيس سيكون قادرا على تقديم تحديث حول نجاحاته المبكرة بما فى ذلك تمرير حزمة إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، والارتفاع الكبير فى توزيع اللقاح. لكن تسعة أيام فترة طويلة فى حياة أى رئيس، وعندما يظهر بايدن أمام الصحفيين اليوم ، فإنه يواجه أزمات وتحديات لا تعد ولا تحصى.

يأتى المؤتمر بعد حادثى إطلاق نار جماعى أسفرا عن مقتل 18 شخص فى كولورادو وأتلانتا، وردا على ذلك، دخل بايدن فى نقاش ثقافى ساخن حول دور الأسلحة فى المجتمع ، داعيا إلى تشديد قيود قانون الأسلحة الذى يشمل حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع نطاق عمليات التحقق من الخلفية.

وفى الهجرة، يصارع بايدن أزمة على الحدود الجنوبية، حيث يتعامل المسئولون مع زيادة كبيرة فى المهاجرين، الكثير منهم غير مصاحبين بذويهم، وبدون سعة أو موارد ضرورية للتعامل مع هذا التحدى.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه بايدن توترات حول غياب تمثيل الأمريكيين الآسيويين ومن منطقة الباسيفيك فى أعلى مستويات الإدارة. وإلى جانب هذا، هناك قضايا أخرى فى الكونجرس ومراقبة الوضع فى كوريا الشمالية التى أطلقت مؤخرا سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى.

كما أن الرئيس يمكن أن يواجه أسئلة أيضا حول موعد الكشف عن سجلاته الصحية المحدثة، هو ما لم يفعله منذ أواخر عام 2019.