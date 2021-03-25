"هل هلالك شهر مبارك".. روحانيات رمضان تظهر فى أسواق بورسعيد.. صور

وظهرت روحانيات الشهر المبارك في أسواق بورسعيد بشكل واضح، حيث تزينت المحال التجارية بزينة رمضان وبمختلف الأشكال الخيامية والشراشيب وأحبال الأنوار الملونة التي تضفى جو من البهجة والسعادة ابتهاجا بقرب حلول أفضل شهور العام على قلوب جميع المواطنين.

وارتفعت أصوات مكبرات الصوت بكافة الشوارع والمحال التجارية بأغاني شهر رمضان المبارك، لا سيما القديم منها مثل "رمضان جانا، مرحب شهر الصوم، أهو جه يا ولاد وغيرها"، وكثرت الفروشات وعربات بيع الزينة وأيضا محال تجارية تخصصت في بيعها بكافة أشكالها، ووجود زينة على شكل عربات الفول والعصائر ومدفع رمضان والقلل الصغيرة الملونة المضيئة، وتصدر مقاطع من أغانى رمضان القديمة والمفارش.

أما محال بيع ياميش رمضان، فقد استعدت أيضا بتوافر كافة أنواع المكسرات والتمور وقمر الدين والتى انخفضت أسعارها عن العام الماضى بشكل ملحوظ فقد بلغ سعر البندق بقشره 80 جنيها، والمقشر بـ160 جنيها، اللوز مقشر بـ140 جنيها، عين الجمل مقشر بـ200 جنيه، مشمشية 60 جنيها، زبيب 70 جنيها، قراصيا 80 جنيها.

بينما تزينت كافتيريات شاطئ بورسعيد بزينة الشهر المبارك، ووضعت المفروشات الخيامية على المقاعد والطرابيزات ابتهاجا بقرب حلول الشهر الكريم.

وبدأت العمارات السكنية والحارات والمواطنين بتزيين مساكنهم والشوارع التى يقطنون بها بشراشيب رمضان والفوانيس الخشبية والمعدنية ذات الألوان المبهجة فتشعر حين تجولك بأى شارع حتى الجانبى منها ببهجة وروحانيات غير عادية وحنين للشهر الكريم، وتجد أيضا شرفات المنازل والبلكونات مزينة بالشراشيب والأنوار الملونة على شكل هلال رمضان والنجمة والفوانيس الصغيرة الحجم.

كما انتشرت أماكن بيع فوانيس رمضان للأطفال والتى اختلفت وتنوعت أحجامها وأشكالها وألوانها.

وبدأت محال المواد الغذائية فى عرض منتجاتها، حيث قامت محال البقالة فى عرض كافة أنواع الجبن والزيتون واللحوم المصنعة والزيوت والسمن وغيرها بمختلف أنواعها، ووفرت محال الطيور والدواجن كميات كبيرة من البط والفراخ والديك الرومى، حيث تميزت بورسعيد بتناول البط والمحشي في أول أيام شهر رمضان المبارك.