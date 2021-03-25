اليوم السابع
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خالد صلاح
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نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى: "ماكرون" أكد التزامه بالوقوف مع الشعب الليبى

الخميس، 25 مارس 2021 12:39 م
نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى: "ماكرون" أكد التزامه بالوقوف مع الشعب الليبى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى
طرابلس (أ ش أ)

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قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أكد التزام بلاده بالوقوف مع الشعب الليبى لـ"نصرته"، وأن فرنسا تعتبر ذلك الأمر "دينا" عليها .
 
وأضاف الكونى فى تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب انتهاء زيارته لفرنسا حسبما ذكرت بوابة الوسط الليببة "
 
لقد أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا بحجمها الرمزى، معنية بنصرة الشعب الليبى وبقوة، خارج حسابات المصالح كافة وإن هذا دين لفرنسا بحق الشعب الليبى".
وتابع " وعد ماكرون بأنه لا يألو جهدا، وفق شراكة متوازنة، لجعل أوروبا تتحدث عن ليبيا بذات اللغة، ودعم استقرارها والمسار الانتخابي"
 
وأوضح، ان الرئيس ماكرون تحدث ماكرون بلغة الصديق، عن وحدة الشعب الليبى، ووحدة التراب الليبى، ومغادرة جميع القوات الأجنبية.. تلك إرادة الليبيين، وهم وحدهم الأقدر والأجدر بتحقيق ذلك، ووحدهم من سينجح فى ذلك .

ليبيا

فرنسا

ماكرون

العلاقات الفرنسيه الليبيه

المجلس الرئاسى الليبى

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