موسكو تبدأ إنتاج اللقاح الروسى الثالث المضاد لفيروس كورونا

وذكرت الهيئة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس، أن مجلة "العدوى والمناعة" نشرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية لهذا اللقاح، على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.

وأضاف البيان "أجريت الدراسة على مرحلتين: الأولى دراسة مفتوحة عن سلامة اللقاح وتفاعله ونشاطه المناعي بمشاركة 14 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، والثانية على شكل دراسة علاج أعمى عشوائي بسيط للمقارنة، شملت 86 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18-60 عاما".

وشددت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين على أن الدراسة أثبت أمان وفعالية اللقاح.

يشار إلى أنه فى أغسطس الماضى سجلت روسيا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا فى العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذى تم تصميمه وإنتاجه فى مركز "جاماليا" الروسى.. كما تم تسجيل لقاح "إيبى فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".