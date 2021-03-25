موسكو تبدأ إنتاج اللقاح الروسى الثالث المضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالى الروسية، بدء إنتاج اللقاح الروسى الثالث المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيفاك" بمركز تشوماكوف لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وذكر بيان للوزارة الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن وزير التعليم العالي والعلوم فاليري فالكوف أعطى إشارة بدء إنتاج لقاح "كوفيفاك".
وأوضح البيان، أن الوزير أطلق أول عبوة من الدفعة الأولى من أمبولات اللقاح تحت رقم "0001"، وبهذا يبدأ إنتاج اللقاح الثالث ضد كورونا للتداول المدنى فى روسيا.
من جهتها أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين (روس بوتريبنادزور) أن لقاح "إيبى فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا أثبت فعاليته وأمانه.
وذكرت الهيئة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس، أن مجلة "العدوى والمناعة" نشرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية لهذا اللقاح، على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.
وأضاف البيان "أجريت الدراسة على مرحلتين: الأولى دراسة مفتوحة عن سلامة اللقاح وتفاعله ونشاطه المناعي بمشاركة 14 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، والثانية على شكل دراسة علاج أعمى عشوائي بسيط للمقارنة، شملت 86 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18-60 عاما".
وشددت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين على أن الدراسة أثبت أمان وفعالية اللقاح.
يشار إلى أنه فى أغسطس الماضى سجلت روسيا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا فى العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذى تم تصميمه وإنتاجه فى مركز "جاماليا" الروسى.. كما تم تسجيل لقاح "إيبى فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة