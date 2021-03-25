مصرع شخصين وإصابة آخر فى انهيار سقف عقار بمحرم بك فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

محافظ الإسكندرية ينتقل إلي موقع حادث إنهيار سقف عقار بمنطقة محرم بك بحي وسط

محافظ الإسكندريه يكلف جميع الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع تبعيات الحادث

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى انهيار سقف عقار قديم بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية.

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلي موقع حادث إنهيار سقف عقار قديم كائن ب31 شارع أحد متفرع من شجرة الدر_ غربال محرم بك بنطاق حى وسط، وهو عقار مأهول بالسكان مكون من أرضي و3 أدوار علوية، ونتج عنه حالتان وفاة وإصابة آخر . وذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وكلف محافظ الإسكندرية بنزول لجنة المنشئات الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وعمل تقرير نهائي لتحديد وضع العقار، والإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم فصل جميع المرافق عن العقار، والإخلاء الإداري الفوري للعقار من السكان دون نقل منقولاتهم، وذلك كإجراء إحترازية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

علي الصعيد ذاته كلف المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع تبعيات للحادث، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.