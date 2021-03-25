اليوم السابع
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مصرع ربة منزل وإصابة 7 فى حادث تصادم على الصحراوى الشرقى بسوهاج

الخميس، 25 مارس 2021 10:12 ص
مصرع ربة منزل وإصابة 7 فى حادث تصادم على الصحراوى الشرقى بسوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 7 أشخاص أخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس عند الكيلو 80 علي الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج. 
 
تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وأتوبيس علي الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.
 
تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد ابوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد ابراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز اخميم بوفاة ربه منزل وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث أكدت التحريات الأولية أن الأتوبيس خالي من الركاب، والمتوفاة و المصابين من مستقلي الميكروباص، وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي. 
 
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

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