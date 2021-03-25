مستشار الرئيس للصحة: نسعى لإنشاء مركز لزراعة الكبد بجامعة المنصورة

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أننا لم نتوقف عن العمل ليلا ونهارا فى مهمات طبية قومية ليس فقط على مستوى مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة لها أداء متميز ونسعى لإنشاء مركز لزراعة الكبد بجامعة المنصورة.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر السنوى لقسم الأمراض الصدرية بعنوان "محاربة كوفيد 19"، عبر الفيديو كونفراس، ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور تامر أبو السعد، القائم بعمل عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور عبد الباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن التاريخ يسجل ما حدث فى مصر فى فترة وباء فيروس كورونا المستجد، وتعاملنا مع الفيروس فى أفضل صورة ولقد تعاملنا من قبل مع العديد من الأوبئة وهناك خبرات متراكمة للتعامل مع الأوبئة، وما حدث فى مصر أثناء التعامل مع انتشار الفيروس يؤكد وجود منظومة صحية قوية أديرت باحترافية شديدة، وما شهدناه من ترتيبات بين اللجان العلمية والقطاع وتم وضع سيناريوهات لنا سيحدث وتم وضع خطط للتعامل مع الأزمة، وأدى الجميع دوره باحترافية بدءا من القيادة السياسة وحتى أصغر طبيب، واستطاع الجميع أن يؤدى دوره بكل روح طيبة وأداء متميز

ويشارك بفعاليات المؤتمر محاضرون بجامعات عين شمس، بنها، طنطا، أسيوط، كما يشارك محاضرون بجامعات دولية منها جامعات هارفارد، اريزونا، بلجراد صربيا، نوتجنهام، جلايفودا اليونان، وتقام فعاليات المؤتمر على مدار يومين اليوم الأول يوم علمى، اليوم الثانى محاضرات علمية.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات العامة منها خطة مكافحة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية يقدمها الدكتور محمد عوض تاج الدين، التطعيم ما له وما عليه، مناظير الصدر فى ظل جائحة كورونا، مشاكل مرضى السكر فى ظل كورونا يقدمها الدكتور أسامة حمدى.

ووجه الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، التحية والتقدير لجميع القامات العلمية التى تشارك اليوم بفعاليات المؤتمر وعنوان المؤتمر محاربة كوفيد 19 يشمل كل محارب لانتشار الفيروس فى موقعه وكل مسئول يحاول الحفاظ على سلامة وصحة المصريين.