مريض نفسى يقتل عمه بالسكين ويشعل النيران بجثته فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أنهى شاب بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، حياة عمه بطعنة نافذة بالسكين، ثم أشعل النيران بجثته داخل مسكنه بمنطقة القومية دائرة قسم ثان الزقازيق، وتم إخطار نيابة القسم برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بوحدة سكنية بدائرة قسم ثان الزقازيق، انتقل ضباط الحماية المدنية وضباط قسم ثانى الزقازيق، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات قيام شاب 35 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة، بقتل عمه 72 سنة مهندس، بطعنة نافذة بالسكين وإشعال النيران فى جثته.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه ذهب لزيارة نجل شقيقه الذى يعانى من مرض نفسى، فقام بالتعدى عليه بالسكين وإشعال النيران به داخل المسكن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.