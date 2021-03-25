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مركز بحوث الصحراء والفاو ينظمان ورش عمل حول للممارسات الزراعية السليمة

الخميس، 25 مارس 2021 11:07 ص
مركز بحوث الصحراء والفاو ينظمان ورش عمل حول للممارسات الزراعية السليمة ورش عمل مجتمعية للممارسات الزراعية السليمة بالوادي الجديد
كتبت أسماء نصار

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نظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ورش عمل مجتمعية مع المزارعين بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد لرصد الممارسات الزراعية التى يقوم بها مزارعو الواحة.
 
أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء و المنسق الوطني للمشروع بأن هذه الأنشطة يقوم بتنفيذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (الجف) وكافة شركاء التنمية بالوادي الجديد .
 
وتأتي هذه الورش والحلقات النقاشية في اطار أنشطة وفاعليات رفع الوعي وتنمية قدرات المزارعين والتعرف علي الممارسات السليمة للوصول الي إدارة مستدامة للموارد الطبيعية بالواحة والوقوف علي أهم تحديات التنمية الزراعية  التي تواجه المزارعين بمناطق عمل المشروع وذلك من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .
 
وأكد زغلول بأن هذه الأنشطة تهدف الي تعظيم الاستفادة من المعارف والممارسات الزراعية وتحديد أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة كما أنها تساعد في وضع الخطط والرؤي التي سينفذها المشروع بالتعاون مع شركاء التنمية بمحافظة الوادي الجديد.
 
 وأضاف المنسق الوطني للمشروع بأن المركز يقوم حالياً بعمل العديد من اللقاءات الحوارية المركزة حول التعريف التشاركي للممارسات المحلية للإدارة المستدامة للتربة والمياه بقري المشروع بواحة الخارجة وتحديد أهم الممارسات المستدامة التي تعمل علي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع تعديل بعض الممارسات التي تحد من الاستفادة من الموارد الطبيعية كما يقوم المركز في الوقت ذاته بعمل حصر وتصنيف للنباتات البرية والمنزرعة بالواحة وتحديد الأصناف المحلية والاقارب البرية للنباتات التي يتم زراعتها بالواحة والتي يمكن من خلال هذا النشاط الاستفادة من النباتات الطبيعية لتحسين السلالات وانتخاب افضلهم للتوسع في زراعتها بالحقول الارشادية  التي سوف ينفذها المشروع.
 
كما قام المشاركين من أعضاء الهيئة البحثية من مركز بحوث الصحراء وكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد  ومديرية الزراعة بالوادي الجديد بتفقد العديد من الحقول وعمل الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب لاهم الممارسات الزراعية .
 
وأكد احمد عبادي كبير مزارعي الواحة بأن إشراك المجتمع المحلي الزراعي في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة ويعظم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع كما أن المشاركة المجتمعية تخلق نوعا من الثقة بين مخططي ومنفذي المشروع وبين المزارعين.
 

الزراعة

الممارسات الزراعية

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