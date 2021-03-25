محكمة اسكتلندية توافق على إعادة فتح الكنائس بعد إغلاق بسبب "كورونا"

وكالات

واففت محكمة اسكتلندية على دعوى قضائية تتمثل في إعادة فتح أبواب الكنائس، عقب قرار من الحكومة بفرض إغلاق الكنائس ضمن قواعد الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا، معتبرة المحكمة الإغلاق غير قانوني.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن مجموعة من 27 من قادة الكنائس رفعت مراجعة قضائية بدعوى أن الحكومة الإسكتلندية تصرفت بما يتجاوز سلطاتها بموجب قانون الطوارئ.

ووافقت المحكمة على الدعوى واعتبرت أن الحكومة ذهبت إلى أبعد مما هو مسموح به قانونا، وتدخلت بشكل غير متناسب مع حرية الدين المكفولة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وصدر الحكم "بأثر فوري" حتى يمكن إعادة فتح الكنائس فورا.

ويأتي قرار المحكمة قبل يومين فقط من موعد استئناف العبادة الجماعية في إطار المرحلة التالية من تخفيف إجراءات الإغلاق.