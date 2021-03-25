اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 09:58 م
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محافظ بورسعيد يفتتح الشارع السياحى على نغمات السمسمية.. فيديو وصور

الخميس، 25 مارس 2021 09:52 م
محافظ بورسعيد يفتتح الشارع السياحى على نغمات السمسمية.. فيديو وصور محافظ بورسغيد خلال افتتاحه للشارع السياحى
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من افتتاح أحد الشوارع السياحية ببورسعيد، علي نغمات السمسمية "الفلكلور الشعبى"، مساء اليوم الخميس، والذى يمثل أحد المزارات السياحية الجديدة، وذلك بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان.

ويضم الشارع، عددا من المشاريع الشبابية من مأكولات ومشروبات ليصبح أحد أشهر الشوارع السياحية ببورسعيد.

وأكد أحد الشباب المنتفع بالشارع لإقامة مشروع مأكولات، أن فكرة الحاويات جديدة يبورسعيد، كانت حافزا للتفكير فى إقامة مشروع للمأكولات والمشروبات، وأن كل الأفكار والمشاريع تخدم بعضها البعض.

وأضاف أحد زوار الشارع السياحى، أن بورسعيد تشهد تطوراً كبيراً وأصبحت مقصداً لكل الرحلات.

احدي الاماكن السياحية ببورسعيد
احدي الاماكن السياحية ببورسعيد

 

شارع طرح البحر ببورسعيد
شارع طرح البحر ببورسعيد

 

محافظ بورسغيد خلال افتتاحه للشارع السياحي
محافظ بورسغيد خلال افتتاحه للشارع السياحي

 

مشاريع الشباب
مشاريع الشباب

 

مشروع شبابي جديد بمحافظة بورسعيد
مشروع شبابي جديد بمحافظة بورسعيد

 

مظهر جمالي ببورسعيد
مظهر جمالي ببورسعيد

 


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