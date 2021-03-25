محافظ المنيا يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء

المنيا – حسن عبدالغفار

ناشد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الدولة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين اوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري.

أوضح محافظ المنيا، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 164 ألف و823 طلب للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكداً الاستمرار فى استقبال وتلقى الطلبات حتى انتهاء المدة المحددة.

طالب المحافظ، رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعه انهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والعمل على تقنين أوضاعهم، وذلك بهدف استرداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.

أضاف المحافظ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيراً الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.