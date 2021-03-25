محافظ القليوبية يكرم 16 من الأمهات المثاليات بمناسبة احتفالات عيد الأم

القليوبية فريق المحافظات

كرم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن احتفالات "عيد الأم"، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، واللواء محمد عز نائبا عن مدير الأمن، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل عن مديرية أوقاف القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة، وأسر الأمهات المكرمات.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمات للحضور، وبعض الفقرات الفنية وأغاني عن الأم وأناشيد وطنية، قدمها عدد من أطفال المدارس، وفيديو عن الأمهات المثاليات، ثم قام المحافظ بتوزيع الهدايا التذكارية وجوائز المسابقة على الأمهات المثاليات.

وقدم المحافظ، التهنئة لأمهات مصر عامة والقليوبية خاصة، بمناسبة عيد الأم، لافتاً إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله، موضحاً أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات مقدما التحية والاعزاز والتقدير لكل الأمهات، التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أولادها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية تقديرا لدورها العظيم في خدمة أبنائها ووطنها.

وأشار إلى أن السيدة المصرية لها تاريخ طويل من الكفاح والتضحية والنضال على مر العصور، فالأمهات هن من يصنعن الأوطان وهن من يضعن مبادئ الوطنية والولاء وحب العمل والإخلاص والإرادة في نفوس الشباب منذ الصغر، موضحا أن الاهتمام بدعم المرأة ضرورة حتمية وهامة لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحفاظ على النشء من الأفكار المتشددة والمتطرفة، عن طريق التربية السليمة والصحيحة طبقاً لتعاليم الأديان السماوية السمحة.

وقد تم تكريم 16 من الأمهات المثاليات على مستوى مراكز وأحياء المحافظة ضمن مسابقة الأم المثالية والمنطبق عليهن الشروط لعام 2020_2021 وهن :

فوزية حامد محمد الأولى 2021، حنان مصطفي مصطفي الثانية، أسماء محمد عبدالفتاح الثالثة، سامية صلاح محمود الرابعة، عبير سيد أبو العلا الخامسة، أحلام عبدالفتاح محمد السادسة، لواحظ لبيب محمود الأولى 2020، مني عبدالفتاح علي الثانية، هالة السيد محمد الثالثة، عطيات مبارك صالح الرابعة، عزة عبد العزيز خليل الخامسة، توحيدة أحمد محمود السادسة، رجاء محمد يونس السابعة، منال أحمد عبدالعزيز الثامنة، ماجدة عبدالخالق عرابي التاسعة، فوزية أحمد محمد العاشرة

الحفل الفنى



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية



جانب من التكريم للأمهات المثاليات



جانب من التكريم



جانب من الحفل