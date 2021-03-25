محافظ الدقهلية يعلن بدء المرحلة الثانية لتلقى لقاح كورونا بالمجان فى 6 مراكز

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بدء المرحلة الثانية لتلقى لقاح كورونا بالمجان للمواطنين بـ6 مراكز للتطعيم، تم اختيارهم بنطاق المحافظة، وأن المراكز التى تم اختيارها تشمل المركز الحضرى بمدينة المنزلة، مستشفى دكرنس العام بمدينة دكرنس، ومستشفى بلقاس المركزى بمدينة بلقاس، ومستشفى ميت غمر المركزى بمدينة ميت غمر، ومستشفى السنبلاوين العام بمدينة السنبلاوين، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة طلخا، وأنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع إلكترونى لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.

وأكد مختار، أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى، وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، مشيرا إلى الوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

جاءت تصريحات المحافظ بناء على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذى أشار إلى أن المراكز المذكورة يبدأ العمل فيها جميعا من الساعة 9 صباحا إلى الخامسة مساء عدا مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا يتم العمل فيه من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساء.

وأضاف "مكى" أن المراكز التى تم اختيارها لإعطاء اللقاح تم تجهيزها على أعلى مستوى، وذلك بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات، كما أضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى، وتم توفير اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية متواصلة من محافظ الدقهلية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا أن هناك تدريبا مستمرا لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والأطباء وهيئات التمريض المعاونة، وذلك للتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم وكذا التدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم وإعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الإجراءات، وأن وزارة الصحة قد أطلقت الموقع إلكترونى ليقوم المواطنين من خلاله بالتسجيل لبيانتهم على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن لقاح فيروس كورونا وإعطائه للمواطنين بنطاق المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.