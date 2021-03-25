محافظ الإسكندرية: توفير سكن بديل لأهالى عقار محرم بك بعد انهيار سقف المنزل

وقدم محافظ الإسكندرية، العزاء لأسرة المتوفين جراء انهيار سقف المنزل، مؤكدا أنه شكل لجنة لمتابعة حالة المنزل وإزالته مع توفير مساكن بديلة لهم.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث انهيار سقف عقار قديم كائن بـ31 شارع متفرع من شجرة الدر غربال محرم بك بنطاق حى وسط، وهو عقار مأهول بالسكان مكون من أرضي و3 أدوار علوية، ونتج عنه حالتان وفاة وإصابة آخر، وذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وكلف محافظ الإسكندرية، بنزول لجنة المنشئات الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وعمل تقرير نهائي لتحديد وضع العقار، والإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم فصل جميع المرافق عن العقار، والإخلاء الإدارى الفورى للعقار من السكان دون نقل منقولاتهم، وذلك كإجراء احترازية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

على الصعيد ذاته، كلف المحافظ، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع تبعيات للحادث، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.