اليوم السابع
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محافظ أسوان: 20 ألف مواطن تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء بـ70 مليون جنيه

الخميس، 25 مارس 2021 11:46 م
محافظ أسوان: 20 ألف مواطن تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء بـ70 مليون جنيه محافظ اسوان
كتب أحمد عرفة

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كشف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، تفاصيل إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن 20 ألف مواطن تقدموا بطلب للتصالح في مخالفات البناء، وما تم تحصيله حتى الآن 70 مليون جنيه.
 
وأضاف اللواء أشرف عطية في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك 5% مخالفات بناء في أسوان، موضحة أن النسبة الأكبر قدمت طلب تصالح في مخالفات البناء.
 
وأشار محافظ أسوان إلى أن 11 مركز تكنولوجى تتواجد في كافة المدن والمراكز بالإضافة إلى القرى الرئيسية، متابعة: نعطى فرصة للناس لتقديم طلبات تصالح ونيسر عليهم الإجراءات مت خلال تسريع إجراءات التصالح، ونحاول توعية المواطنين أنه لا يوجد وقت ولابد من تقنين الأوضاع الخاصة بالمخالفات.
 

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