محافظة الغربية تتلقى 153 ألف و722 طلب تصالح بمخالفات البناء

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 153 ألف و722 طلب تصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 955 مليون و536 ألف جنيه حتى اليوم الخميس.

وأوضح الدكتور رحمى فى بيان، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1980 طلبا، رفض منها 320 طلبا، وجارى فحص 151422 طلبا، مشيراً إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 % بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ50 جنيها فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويهيب محافظ الغربية بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 2021/3/31، موضحاً أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطنى المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.