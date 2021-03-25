محافظة الجيزة ترفع مخلفات متراكمة بحدائق الأهرام وتواصل حملاتها على التوك توك

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أجهزة محافظة الجيزة أعمالها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى حدائق الأهرام والقضاء على مظاهر التعدى والإشغالات، وفقاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتمكنت أجهزة المحافظة من رفع المخلفات المتراكمة بالقطع ( 238 د، 234 د، 461 أ، 553 أ، 178 ص، 2 ح) إلى جانب شوارع ( الجيش، الثورة المعدنية )، وفيما يتعلق بتحسين الطرق تم تجريد ورفع الأتربة بشارع التجنيد تمهيداً لتطويره وبدء أعمال الرصف.

كما تم رفع إشغالات مخزن غير مرخص بالعقار رقم 358 ز، وإزالة ردود أعلى العقار رقم 72 ك تم إنشاءها بالمخالفة، كما نجحت حملات المتابعة والرصد من إيقاف أعمال تحويل حالتين من سكنى إلى تجارى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات المستخدمة فى الأعمال.

جدير بالذكر أن الحملات تشمل ضبط لمركبات التوك توك المخالفة وتحسين حالة المرور وضبط أعمال الدخول والخروج من البوابات، ورفع مستوى النظافة وتجميل الحدائق والميادين والجزر الوسطى، والتى تستمر لحين الوصول إلى المظهر الحضارى الذى عهده المواطنون من سكان المدينة.