لماذا تشعر بمذاق سكرى فى فمك؟.. اعرف السبب العلمى

كتبت فاطمة خليل

ربما تشعر بمذاق سكرى فى فمك فى بعض الأحيان، وقد يحدث ذلك عندما تشرب الماء أو ربما تأكل شيئًا كنت تتوقع أن يكون مالحًا، وهو ما يجعلك تشعر بالقلق، حول السبب من الشعور بهذا المذاق الحلو فى فمك، ونتعرف فى هذا التقرير على أسباب الشعور بمذاق سكرى فى فمك، بحسب ما ذكر أستاذ الطب الباطنى بمستشفى كليفيلاند كلينيك فيليب جونالس، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

لماذا طعم الماء حلو؟

يلاحظ معظم الناس طعمًا حلوًا غير متوقع عندما يشربون الماء، هناك بعض الأسباب الخاصة بالمياه لهذا السبب.

نظافة الفم

ستوفر لك النظافة الفموية الجيدة دائمًا أنقى مذاق، لكن لا تزال هناك بعض السيناريوهات التى سيؤثر فيها ما يحدث فى فمك على ما تتذوقه.

قال البروفيسور جونالس: "في بعض الأحيان قد يستيقظ الشخص في منتصف الليل ويأخذ رشفة من الماء عندما يجف فمه أثناء نومه وقد يلاحظون أن مذاق الماء أكثر حلاوة لمجرد أن إفرازات المساء الجافة ربما تكون ذات طبيعة حمضية أكثر. وعندما توازن ذلك مع الماء العادي فقط، فإنه يزيد من الإحساس بالحلاوة، على الرغم من أن الماء مجرد ماء".

الماء نفسه

في مناسبات أخرى، قد لا يكون للطعم الحلو للماء علاقة بك وبكل شيء له علاقة بالمياه نفسها، خاصة إذا كنت تعيش في مناطق ريفية.

وقال الدكتور فيليب جونالس: "عادة ما يتعلق ذلك بمستويات أعلى من الكالسيوم في المياه بينما يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الحديد في الماء إلى مذاق معدني، لكنه يلاحظ أن الماء سيكون حلو المذاق عند مستويات معينة مع الكالسيوم.

يمكن أن يكون العامل الآخر هو الأشياء التي يلتقطها الماء الخاص بك أثناء مروره عبر مواسير مختلفة للوصول إلى الزجاج الخاص بك. بشكل عام ، ترك المياه تتدفق لبضع لحظات قبل تجميعها في الزجاجة الخاص بك سيؤدي إلى تدفق تلك المواد التي تم جمعها من خلال المواسير، مما يتركك بمياه أكثر طبيعية المذاق.

أسباب بيولوجية للطعم الحلو في فمك

سواء كانت المياه ذات مذاق حلو أو مجرد طعم حلو بشكل عام فى فمك، فقد تكون هناك أسباب بيولوجية.

حاسة الشم لديك

قال الدكتور فيليب جونالس إنه إذا كان هناك شيء ما يؤثر على نظامك الشمي ، فقد يؤثر ذلك بالتأكيد على حاسة التذوق لديك. وبينما قد تفكر في كيفية تأثير ما تشربه على ذلك، عليك أن تفكر في ما تشرب منه أيضًا.

قال الدكتور فيليب جونالس "إذا كنت تشرب من الكوب، فإن رائحة الكأس تؤثر على ما تتذوقه. إذا كان الكوب خارج من غسالة الأطباق، فقد يتسبب الصابون في اختلاف مذاق السائل عن الكوب الذي تشربه وهو موجود على الرف لبضعة أيام".

وفيما يتعلق بذلك فإن الالتهابات في الجيوب الأنفية - سواء كانت فيروسية أو بكتيرية - يمكن أن تؤثر أيضًا على حاسة الشم والتذوق.

ارتجاع المرئ

يمكن أن تكون مشكلات ارتجاع المرىء أيضًا سببًا في المذاق الحلو في فمك، وفقًا للدكتور فيليب جونالس.

"ستلاحظ هذا أكثر في الليل، ومثل تلك المشكلات المتعلقة بإفرازاتك الليلية، تتبع إفرازات المعدة الحمضية التي يمكن أن ينتهي بها الأمر في فمك نتيجة لارتداد الأنزيمات الفموية في لعابك يمكن أن تسبب هذا المذاق الحلو".

يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص مع الأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض المزمن - المعروف أيضًا باسم الارتجاع المعدي المريئي- والذين لديهم وجود مستمر لتلك الأحماض في أفواههم.

داء السكري

يمكن أن يكون الطعم الحلو المستمر في الفم أيضًا علامة على عدم قدرة جسمك على تنظيم مستوى السكر في الدم ، وهي علامة محتملة لمرض السكري.

هناك هرمون يسمى الجلوكاجون ينتجه البنكرياس ويعمل مع هرمون الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم. بينما يمنع الأنسولين ارتفاع مستويات السكر في الدم ، فإن وظيفة الجلوكاجون هي الحفاظ على مستوى السكر في الدم من الانخفاض الشديد.

يمكن لهذه الهرمونات أن تتخلص من مرض السكري ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مما قد يؤدي إلى طعم حلو في الفم.

هناك مشكلة أخرى مرتبطة بمرض السكري وهي الحماض الكيتوني السكري عندما لا يتم علاج ارتفاع مستويات السكر في الدم ، يمكن أن يتطور إلى ارتفاع السكر في الدم ويؤدي إلى تطوير DKA أحد أعراض الحماض الكيتوني السكري هو نوع من رائحة الفواكه الحلوة في التنفس والتي يمكن أن تسبب أيضًا طعمًا حلوًا في الفم.