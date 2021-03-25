لأول مرة.. مناقشة رسالة دكتوراة لباحث متوفى بجامعة طنطا.. فيديو

الغربية محمد طارق

فى لافتة إنسانية من إدارة جامعة طنطا، وافقت كلية التربية لأول مرة فى تاريخها على طلب مناقشة رسالة دكتوراة، لباحث لم يمنحه القدر فرصة مناقشة بحثه وغيبه الموت قبل يومين فقط، وبالفعل قررت إدارة الجامعة اليوم الخميس مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحث فى حضور الأسرة.

حصل الباحث الراحل محمد ماضى ماضى شاهين، على درجة الدكتوراة فى رسالة بعنوان "تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية فى بيئة تعلم تشاركية وفقا لنظامى موديل وكلاسيرا لتصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية وعلاقة ذلك بالتفكير الناقد لدعم معلمى المرحلة الإعدادية".

وحضر مناقشة الرسالة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الحميد السيد المنشاوى عميد الكلية، الدكتورة هويدا محمود الأتربى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سعاد أحمد شاهين أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة طنطا، الدكتور مصطفى عبد الخالق، الدكتور حمدى عز العرب عميرة.

وجاءت جزء من الدراسة كما يلى: "تكمن أهمية الدراسة فى أنها تسعى إلى معرفة أثر بيئة التعلم التاركية فى إنتاج المقررات الإلكترونية وعلاقتها بالتفكير الناقد لدى معلمى المرحلة الإعدادية، تقديم نموذجا عمليا يمكن أن يستفيد منها المعلمون عن طريق التعلم التشاركى فى إنتاج المقررات الإلكترونية، والإسهام فى تحقيق أهداف التطوير التربوى والتى تحث على تنمية قدرات التفكير المختلفة ومنها التفكير الناقد، يسهم البحث الحالى فى تنمية مهارات التصميم باستخدام برنامج كلاسيرا لدى المعلمين.



أسرة الباحث الراحل محمد ماضى



الأسرة تحمل صورة الباحث الراحل محمد ماضى



الأسرة



الباحث الراحل محمد ماضى