قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة إسنا فى الأقصر اليوم لأعمال الصيانة

من جانبه، قال عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقررأن يتم مواصلة أعمال الصيانة فى شبكات ومحطات الكهرباء بالمدينة اليوم الخميس 25 مارس 2021، حيث تقرر أن يتم قطع الكهرباء عن المناطق التالية:- "منطقة عبد الموجود – منطقة المدينة المنورة – منطقة الجوايدة"، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى انتهاء أعمال الصيانة.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتقدم لكافة المواطنين بمناطق قطع الكهرباء بخالص الاعتذار عن ساعات الفصل المقررة، مناشداً جميع الأهالى بضرورة اتخاذ التدابير اللازم لتفادى فترة ساعات فصل الكهرباء، موضحاً أن أعمال الصيانة هي الثانية على مدار الأسبوع الجارى قبل قدوم فصل الصيف لتقديم أفضل خدمات بقطاع الكهرباء للمواطنين.