قطار المحاكمات.. محاكمة سفير سابق بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دولار

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، محاكمة المتهم بالتستر على المتحرش بـ"طفلة المعادى"، ومحاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدى على ضابط، ومحاكمة سفير سابق بالاستيلاء على 130 ألف دولار من عمله بدولة أفريقية.

محاكمة المتهم بالتستر على المتحرش بـ"طفلة المعادى"

تنظر محكمة جنح المعادي، محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي".

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدى على ضابط

تنظر محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، محاكمة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، تعدت على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة".

وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

محاكمة سفير سابق بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دولار

تنظر محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، محاكمة "سفير سابق" لاتهامه بارتكاب جرائم الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله والتزوير في محررات رسمية.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهم وزير مفوض بوزارة الخارجية، ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق لإحدى الدول الإفريقية، قبل أن يلتحق بديوان عام وزارة الخارجية، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بعملة أجنبية بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وتقديم محررات مزورة للجهات الرسمية، بقيامه بالتلاعب في فواتير أحد الفنادق الشهيرة، والتحصل على بدلات سكن وخلافه على غير الحقيقة وبالمخالفة للقانون.