فوائد اللوز للبشرة.. يُقلل من ظهور التجاعيد ويوحد اللون

كتبت مروة هريدى

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون فى جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن تناول اللوز يوميًا بدلاً من الوجبات الخفيفة المعتادة ذات السعرات الحرارية العالية يُحسن مقاييس شدة التجاعيد وتصبغ الجلد لدى النساء خاصة بعد انقطاع الطمث، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

تشير نتائج الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن إلى أن اللوز يحتوى على مكونات مغذية متعددة بما فى ذلك فيتامين هـ والدهون غير المشبعة الجيدة، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة تحارب التجاعيد وتعمل على توحيد لون البشرة خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

من جانبها، قالت جيتيكا ميتال جوبتا، طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، إنه من الرائع وجود تحسن ملحوظ فى تجاعيد الوجه ولون البشرة مع تناول حفنة يوميًا من اللوز المعروف بأنه مصدر غنى بفيتامين E المضاد للأكسدة ويوفر الأحماض الدهنية الأساسية والبوليفينول مما يجعله إضافة رائعة للنظام الغذائى اليومى لتحسين صحة الجلد والحصول على بشرة صحية، خاصة أن البشرة تواجه العديد من العوامل البيئية التى تؤثر عليها مثل التعرض لأشعة الشمس التى تُسبب تفاوت فى لونها.

وهناك العديد من الفوائد الأخرى التى يوفرها تناول اللوز يوميًا، مع مراعاة الالتزام بعدم الإفراط بتناوله أيضًا:

1- يساعد فى تعزيز المناعة لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن.

2- يعمل اللوز على تقوية العظام.

3- تناول اللوز قبل للنوم يساعد فى الحصول على نوم هادئ دون قلق، فهو يعزز هرمون الميلاتونين الذى ينظم الساعة الداخلية للجسم.

4- المركبات النباتية فى اللوز تحمى من الإجهاد التأكسدى مما يترتب عليه الوقاية من أمراض القلب والشيخوخة المبكرة وبعض أنواع السرطان، كما يُفضل تناول اللوز مع القشر للحصول على أكبر قدر من الفوائد.