عاطل يرشد عن تاجر مخدرات يورد له الهيروين لترويجه على المتعاطين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل سقط في قبضة رجال المباحث، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين في الجيزة، عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، وذكر أنه اتفق معه على إمداده بالمخدر، ليتولى ترويجه بين عملائه بدائرة قسم الجيزة، والمناطق المجاورة.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه كان يتنقل بواسطة دراجة بخارية، لتوصيل المخدر لعملائه، ويخزنه بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه هاتفيا.

وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازته للهيروين، وترويجه بين عملائه، متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للاتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.