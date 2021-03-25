طقس الخليج.. صحو في الإمارات وحار بالبحرين وموجة من الغبار في السعودية

وكالات

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية فى دول الخليج، عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الخميس فى الدول، حيث يسود طقس صحو بالإمارات، وحار بالبحرين وتستمر العواصف الترابية بالسعودية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض ، عسير، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، مغبرا نهاراً على بعض المناطق الداخلية وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا ولكنه معتدلا هذه الليلة.

والرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا ثم تقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد في وقت لاحق من الليل.