ضبط 53 طن ترمس مغشوش قبل بيعها خلال شهر رمضان فى البحيرة

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على أسواق مركز دمنهور بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 53 طن ترمس إثيوبي مستورد يقوم بإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها إنتاج محلي ومد فترة الصلاحية بالتلاعب والغش للتربح والكسب غير المشروع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، حيث أشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.



