ضبط 316 طن أسمدة زراعية غير مرخصة فى حملات موسعة بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، والتى أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف والأسمدة الزراعية من ضبط 4 مخزن ومحل "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ بمضبوطات بلغت 144.7 طن أعلاف حيوانية وداجنة و316.5 طن أسمدة زراعية بدون بيانات وبدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى .

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية عن ضبط "مصنع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ – "مخزن بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 1400 قطعة بسكويت - 128.592طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

أسفرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط 5 "مصانع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 11.100 طن مخلفات بلاستيك و15 طن رمل زجاجى و18000 قطعة أدوات منزلية زجاجية و1.7 طن مخلفات معدنية و875 قطعة أوانى طهى معدنية و11 طن مواد خام ومنتج نهائى كمامات طبية بدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وتمكنت الجهود في مجال التفتيش البيئي من ضبط 4 منشأة عدم وجود سجل "رخصة مزاولة النشاط – سجل الحالة البيئية – شهادات صحية" – التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والخطرة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، وفي مجال مكافحة الضوضاء تم ضبط عدد قضيتين فى مجال زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً بالمخالفة لقانون حماية البيئة نطاق المنطقة المركزية.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 21 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق قطاع أمن الجيزة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 30 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 12 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد 35 قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط قضية لرسو مخالف بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق المنطقة المركزية.