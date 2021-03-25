ضبط 11 شخصا خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بشبين القناطر

القليوبية فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 11 شخصًا أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل معرش بالأخشاب بقرية عرب الصوالحة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم التحفظ على المنزل، وأدوات الحفر، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بحجز المتهمين لحين ورود تحريات رجال المبالحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بقيام صاحب منزل وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، الذى أمر بتشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد محمدى رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائى.

وبالانتقال والفحص تبين قيام شخص 54 سنة، مقيم قرية عرب الصوالحة، بالحفر داخل منزله المعرش بالأخشاب، ووجود أعمال حفر بعمق 13 مترًا، وتم القبض على صاحب المنزل، وشاب 22 سنة عامل نجل مالك المنزل، و9 عمال آخرين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت برئاسة محمد العبودى، رئيس نيابة شبين القناطر، حجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.