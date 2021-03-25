اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 11 شخصا خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بشبين القناطر

الخميس، 25 مارس 2021 10:46 م
ضبط 11 شخصا خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بشبين القناطر تنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 11 شخصًا أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل معرش بالأخشاب بقرية عرب الصوالحة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم التحفظ على المنزل، وأدوات الحفر، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بحجز المتهمين لحين ورود تحريات رجال المبالحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بقيام صاحب منزل وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، الذى أمر بتشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد محمدى رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائى.

وبالانتقال والفحص تبين قيام شخص 54 سنة، مقيم قرية عرب الصوالحة، بالحفر داخل منزله المعرش بالأخشاب، ووجود أعمال حفر بعمق 13 مترًا، وتم القبض على صاحب المنزل، وشاب 22 سنة عامل نجل مالك المنزل، و9 عمال آخرين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت برئاسة محمد العبودى، رئيس نيابة شبين القناطر، حجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

التنقيب عن الاثار

شبين القناطر

قرية عرب الصوالحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة حرق سيارة محامى ببنها: خلافات عائلية

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:03 ص

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة