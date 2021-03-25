ضبط لحوم فاسدة وتحرير 168 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات بيع اللحوم والأسماك بمركز ومدينة بركة السبع، أسفرت عن ضبط 50 كجم لحوم مفرومة، و21 كجم لحوم قطع، و14 كجم كبدة مجمدة، و121 كجم فراخ جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى، و13,5 كجم لحم ضأن مذبوحة خارج السلخانة، بإجمالى مضبوطات 219,5 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شن حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 168 محضرا تموينيا تنوع ما بين 71 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و97 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات تحرير محضرين بمركز الباجور، ضد أصحاب مطاعم لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى مضبوطات 100,50 كجم.