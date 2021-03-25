شمس ساطعة وانتظام حركة السيارات بطريق "الإسماعيلية - القاهرة".. فيديو وصور

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب سيناء، لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22، وبورسعيد الصغرى 13 العظمى 21، والسويس الصغرى 14 والعظمى 22، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 20، والزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21، والعريش الصغرى 12 والعظمى 21.