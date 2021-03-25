سيدة تطالب زوجها بسداد 12 ألف جنيه نفقة "فرش وغطاء" لـ3 أطفال.. تفاصيل

أقامت سيدة دعوي تطالب فيها بإلزام زوجها بسداد 12 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد تخلفه عن سداد النفقات طوال 3 سنوات، مؤكدة تلاعبه بتحريات الدخل رغم أنه يتقاضي 50 ألف جنيه شهرياً، وتحريضه للشهود الزور، لحرمانها وأبنائها من حقوقهم الشرعية.
وقالت الزوجة فى دعواها: "زوجي واصل ابتزازي لسرقة أموالي وحقوقي، بالإضافة إلى رسائل تهديد لي، والإساءة لسمعتي ليتبرأ من واجباته نحو أطفاله، لدرجة أنه رفض منحهم نفقاتهم التعليمية".
وأكدت الزوجة: "قررت الطلاق، وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، وتعديه على بالضرب أكثر من مرة، لدرجة وصلت لتهديدي بالتخلص مني".
وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "تحملت بخله وحرماني وأولادي من حقوقنا، وصبري خوفا على تدمير مستقبلهم وتهديده برفض دفع النفقات إذا تركت المنزل، فعشت مجبرة علي تحمل عنفه والإيذاء البدني والنفسي، من أجل إنفاقه علي أطفاله".
وأضافت الأم لثلاثة أطفال بعد أن أقامت دعوي نفقة: "عشت 9 سنوات مع زوجي، تحملت خلالها الإهانات والذل، وتسلط عائلة زوجي، فكنت أخدم في منزلهم، مقابل إطعامهم لي وأولادي، وأتحمل كلماتهم الجارحة، ليقوم في آخر خلاف بكسر ذراعي، وتركت منزلي وهربت بعد أن فاض بى الكيل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
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