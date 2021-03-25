سيدة تطالب زوجها بسداد 12 ألف جنيه نفقة "فرش وغطاء" لـ3 أطفال.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوي تطالب فيها بإلزام زوجها بسداد 12 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد تخلفه عن سداد النفقات طوال 3 سنوات، مؤكدة تلاعبه بتحريات الدخل رغم أنه يتقاضي 50 ألف جنيه شهرياً، وتحريضه للشهود الزور، لحرمانها وأبنائها من حقوقهم الشرعية.

وقالت الزوجة فى دعواها: "زوجي واصل ابتزازي لسرقة أموالي وحقوقي، بالإضافة إلى رسائل تهديد لي، والإساءة لسمعتي ليتبرأ من واجباته نحو أطفاله، لدرجة أنه رفض منحهم نفقاتهم التعليمية".

وأكدت الزوجة: "قررت الطلاق، وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، وتعديه على بالضرب أكثر من مرة، لدرجة وصلت لتهديدي بالتخلص مني".

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "تحملت بخله وحرماني وأولادي من حقوقنا، وصبري خوفا على تدمير مستقبلهم وتهديده برفض دفع النفقات إذا تركت المنزل، فعشت مجبرة علي تحمل عنفه والإيذاء البدني والنفسي، من أجل إنفاقه علي أطفاله".

وأضافت الأم لثلاثة أطفال بعد أن أقامت دعوي نفقة: "عشت 9 سنوات مع زوجي، تحملت خلالها الإهانات والذل، وتسلط عائلة زوجي، فكنت أخدم في منزلهم، مقابل إطعامهم لي وأولادي، وأتحمل كلماتهم الجارحة، ليقوم في آخر خلاف بكسر ذراعي، وتركت منزلي وهربت بعد أن فاض بى الكيل".