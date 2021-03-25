وجاء الإعلان بعد لقاء الغباش نظيره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، وقال الغباش للصحفيين بعد اللقاء إنه تلقى اتصالا يوم الثلاثاء من وزير الصحة اللبناني يشرح فيه الوضع الصحى للمرضى اللبنانيين المصابين بكوفيد ـ 19، "وطلب إمكانية المساعدة من الحكومة السورية بسبب النقض الحاد هناك".