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قال وزير الصحة السورى، حسن الغباش، اليوم /الخميس/، إن الدفعة الثانية من الأكسجين وهى 25 طنا ستكون جاهزة بعد الظهر، لنقلها عبر الحدود لتزويدها إلى لبنان، وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن وزير الصحة السورى، أعلن أن الرئيس بشار الأسد وجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على مدار ثلاثة أيام.



وجاء الإعلان بعد لقاء الغباش نظيره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، وقال الغباش للصحفيين بعد اللقاء إنه تلقى اتصالا يوم الثلاثاء من وزير الصحة اللبناني يشرح فيه الوضع الصحى للمرضى اللبنانيين المصابين بكوفيد ـ 19، "وطلب إمكانية المساعدة من الحكومة السورية بسبب النقض الحاد هناك".

يذكرأن ، وفرت وزارة الصحة السورية، أمس الأربعاء، 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى للبنان، وذلك بتوجيه من الرئيس السورى بشار الأسد، وقال وزير الصحة السورى الدكتور حسن الغباش، عقب لقاء جمع بينه وبين نظيره فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه سيتم تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأكسجين على مدى ثلاثة أيام، بواقع 25 طناً كل يوم، بما لا يؤثر على منظومة الأكسجين فى سوريا.

من جهته أكد وزير الصحة اللبنانى أنه بعد خلو مستشفيات لبنان من الأكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية بهذا الصدد وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى.

وأضاف أنه يوجد حالياً فى لبنان ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعى والكمية الموجودة من الأكسجين لدينا تكفى اليوم فقط، معربا عن شكره للرئيس الأسد على هذه الاستجابة في إنقاذ لبنان من كارثة عبر إنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين.