سفير الأردن عن تغطية اليوم السابع لاجتماعات اللجنة المشتركة: بادرة مقدرة

كتب أحمد جمعة

أبرز سفير المملكة الأردنية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة تغطية اليوم السابع لاجتماعات اللجنة المصرية الأردنية في عمان، وتخصيص ملف كامل عن العلاقات بين "القاهرة وعمان" فى عدد الصحيفة الصادر صباح اليوم الخميس.

ونشر السفير الأردنى وسفارة المملكة الأردنية في القاهرة تصريحات السفير أمجد العضايلة لـ اليوم السابع حول الاجتماعات المصرية الأردنية بين رئيسي وزراء البلدين، والتي أكد فيها حرص القيادة السياسية في القاهرة وعمان على تقوية العلاقات بين البلدين.



سفير الأردن عن تغطية اليوم السابع لاجتماعات اللجنة

فيما أبرزت وسائل إعلام أردنية تغطية صحيفة اليوم السابع في عددها الورقي الصادر الخميس، وتخصيص صفحة خاصة عن العلاقات الأردنية المصرية، حملت عنوان "مصر والأردن.. صداقة رسختها التحديات المشتركة والتعاون العابر للحدود".

وأشارت السفارة الأردنية إلى أن بادرة صحفية اليوم السابع، تتزامن مع أسبوعٍ حافلٍ من التعاون الأردني المصري المثمر بنتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن التعاون الوثيق بين البلدين تضرب جذوره في عمق تاريخ العلاقات، ومحطات التنسيق والتفاهم في شتى الملفات الثنائية والقضايا العربية الكبرى.

واعتبرت أن العلاقات السياسية بين البلدين الجارين والشقيقين تكتسب أهمية خاصة، نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبانه، ولم يغب عنه التوافق والتنسيق في الرؤى والأهداف، وبحيث تأتي القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات العربية الكبرى التي تتعاون فيها القاهرة وعمّان، وتعدان طرفين أساسين فيها، وتسعيان إلى حلها وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



صحيفة الدستور الأردنية

ونقلت اليوم السابع فى عددها الصادر اليوم تصريحات خاصة عن السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أكد فيها "إن حرص وإصرار الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي على تمتين وإدامة العلاقات الأردنية المصرية، واستثمار الفرص المتاحة والموقع الجغرافي المحوري لكلا البلدين، عزز من قدرتهما على تجاوز عدد من المعيقات، وتحقيق نقلة كبيرة في أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك".

واعتبر العضايلة أن مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الـ 29، تمثّل دليلاً على حجم ونوعية ومستوى التعاون البيني، وتقدّم مؤشراً واضحاً أن المستقبل المنظور سيشهد محطاتٍ جديدةٍ ومتعددةٍ من الشراكة الثنائية، موجهاً الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر والأردن للبناء على التوافقات والنتائج التي تحققت، لخلق فرص أرحب وأوسع تخدم الاقتصاد البيني عبر الاستفادة من الفرص العديدة في الأردن ومصر، ويعزز من حضور القطاع الخاص في ميادين الاهتمام المشترك.