زى النهاردة.. الجنايات تستمع لأقوال الأطباء الشرعيين بقضية اغتيال النائب العام

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 4 سنوات، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال الأطباء الشرعيين في قضية محاكمة المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام".

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة داخل غرفة المداولة، لأقوال الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه الشهيد هشام بركات، وتبين أن الاصابات بالجثمان تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالأنف والاضلاع وكل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجنى عليه فى مسار الموجة التصادمية الناتجة عن انفجار مادة متفجرة، وقد أدت هذه الإصابات جميعها إلى نزيف دموى غزير وتمت محاولات عديدة لإسعافه دون جدوى، وانتهت بالوفاة نتيجة الصدمة الانفجارية.

وكشفت التحقيقات، انتماء المتهمين للتنظيم الإرهابي المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.