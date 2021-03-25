رويترز: بايدن يعلن اعتزمه خوض حملة إعادة انتخابه للرئاسة عام 2024

رويترز

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الخميس إنه يعتزم خوض حملة إعادة انتخابه للرئاسة عام 2024، وبايدن (78 عاما) هو أكبر شخص سنا يتولى الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة وهناك تكهنات بأنه سيحكم لفترة واحدة مدتها أربع سنوات.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم إنه على الجمهوريين أن يقرروا إن كانو يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد، بحسب شبكة العربية، وأكد بايدن أنه تم تحقيق هدف الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.

كما أكد أنه تم دفع 400 مليون دولاركمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا، وأضاف بايدن أن الإدارة نجحت فى إعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل، وأكد بايدن الإدارة وضعت هدفا للحصول على 200 مليون جرعة من لقاح كورونا، وأشار بايدن إنه سيكون من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات من أفغانستان فى الأول من مايو.