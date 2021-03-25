اليوم السابع
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رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكونى يغادر المستشفى

الخميس، 25 مارس 2021 12:00 ص
رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكونى يغادر المستشفى سيلفيو برلسكونى
رويترز

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قال مصدر مقرب من حزب فورزا الإيطالى إن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى غادر مستشفى سان رافايلي في ميلانو الذي دخله لإجراء فحوص دورية، وكانت وكالة أنسا الإيطالية أول من أورد النبأ، ولم يتمكن برلسكونى من حضور جلسة محاكمة فى ميلانو صباح اليوم فى قضية متورط بها.

يذكرأن ، قال الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يناير الماضى إن برلسكوني دخل مستشفى في مونت كارلو على وجه السرعة بسبب مشكلات في القلب.

ونقلت الوكالة عن الطبيب ألبرتو زانجريلو قوله إنه فحص برلسكونى يوم الاثنين ونصحه بضرورة التوجه فورا إلى مستشفى قريب لاعتقاده بأنه ليس من الحكمة نقله إلى إيطاليا.

 

سيلفيو برلسكونى

إيطاليا

روما

ميلانو

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