رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال التكريك لتعويم السفينة الجانحة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الخميس، الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة خلال قيامها بأعمال التكريك بمنطقة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بالكيلو متر 151 ضمن جهود الهيئة لتعويم السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى.

وأكد الفريق ربيع، في بيان، أن أعمال التكريك تتم وفقا لأعلى معايير الأمان البحرى بمراعاة عدة محددات أبرزها طبيعة التربة ووجود التكسيات والمسافة الآمنة بين الكراكة والسفينة، مشددًا على ثقته في قدرة رجال الهيئة في تعويم السفينة في أقرب وقت ممكن.

تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترًا.

وخلال جولته التفقدية، اطلع الفريق أسامة ربيع على أعمال التكريك التي تتم بواسطة الكراكة مشهور بداية من مساء اليوم الخميس، بالتنسيق مع شركة الإنقاذ الهولندية SMIT والتي تتابع جهود التعويم من أعلى سفينة الحاويات البنمية.

جدير بالإشارة، أن أعمال التكريك التمهيدية بدأتها الكراكة العاشر من رمضان مساء أمس الأربعاء، قبل الدفع بالكراكة مشهور.