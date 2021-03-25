رئيس الوزراء يصل الغردقة استعدادا لافتتاح إحدى المنتجعات السياحية غدا

البحر الاحمر - عماد عرفة

وصل منذ قليل، لمطار الغردقة الدولى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برفقة عدد من الوزراء، على رأسهم وزير السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام والتعليم العالى، والمالية، لافتتاح إحدى المنتجعات السياحة الكبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام جنوب الغردقة .

وغادر رئيس الوزراء فور وصوله لمطار الغردقة بصحبة الوزراء لمقر إقامته بإحدى المنتجعات الكبرى، ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له مساء غدا الجمعة إلى القاهرة، عقب انتهاء زيارته لمدينة الغردقة برفقة الوزراء المرافقين لها.