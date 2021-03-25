رئيس البرازيل يغسل يديه فى "ترعة" قبل توزيع تورتة عيد ميلاده.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

حرص الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، على غسل يديه فى مجرى مائى "ترعة"، قبل أن يوزع قطعا من "تورتة" عيد ميلاده على أنصاره، الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسى، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده 66، وكان معظمهم دون كمامات، متجاهلا نصائح الخبراء بشأن التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات للحد من تفشى وباء كوفيد 19.

ووفقا لـ"يورو نيوز"، قال بولسونارو لأنصاره، إنه سيقاتل من أجل حريتهم، رغم أنه تبنى فى الفترة الأخيرة نبرة أكثر واقعية، تحت ضغط موجة قاتلة للوباء فى البرازيل، ويجادل بولسونارو، بأن الضرر الاقتصادى الناجم عن الاغلاق هو أسوأ من الوباء نفسه.

ويواجه الرئيس البرازيلى ضغطا متواصلا، حيث نشر حوالى 200 اقتصادى رسالة مفتوحة حثوا فيها الحكومة البرازيلية، الأحد الماضى، على تسريع حملة التطعيم وإقرار سياسة التباعد الاجتماعى فى البلاد، التى أدى فيها الوباء إلى وفاة 294 ألف شخص، فيما وحدات العناية المركزة ممتلئة بنسبة تزيد عن 80% من المصابين بالفيروس.



رئيس البرازيل

وفى وقت سابق، من شهر مارس الجارى، أعلن بولسونارو، تعيين مارسيلو كيروجا، وزير جديد للصحة فى البلاد، وذلك فى الوقت الذى أوشك النظام الصحى على الانهيار بسبب وباء كورونا، مع ارتفاع عدد الوفيات.



الرئيس البرازيلى

وقال بولسونارو، خلال خطابه أمام مؤيديه في القصر الرئاسى، إنه تم اتخاذ قرار بتعيين كيروجا وزيرا للصحة، وهو رئيس مجتمع أطباء الأمراض القلبية البرازيلى، موضحا أن الفترة الانتقالية ستستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع.