دورة تدريبية للعاملين بالمتحف القومى للحضارة المصرية قبل موكب المومياوات

كتب محمد أسعد

فى إطار الاستعدادات للافتتاح الوشيك للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط والذى سيشهد استقبال موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بالمتحف فى 3 إبريل المقبل، قامت وزارة السياحة والآثار بعقد دورة تدريبية لعدد 30فرد من العاملين بالمتحف القومى للحضارة المصرية ما بين موظفى حجز التذاكر وأفراد أمن مدنى.

وذلك انطلاقًا من دور الوزارة للارتقاء بالعنصر البشرى وخاصة العاملين المتعاملين مع الزائرين من السائحين والمواطنين وتأهيلهم على مفهوم الخدمات والتوعية السياحية، وذلك ضمن برنامج سفراء السياحة.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب أن هذا البرنامج التدريبى يهدف فى المقام الأول إلى إكساب العاملين بالمهارات والسلوكيات اللازمة الواجب اتباعها مع الضيف، ومزود بمواقف تفاعلية وتجارب حية لما سيتعرض له العاملين من امن مواقف أثناء تعاملهم مع الزائرين أو كيفية التصدي المشكلات والتحديات المفاجئة.

وقد تم توزيع شهادات للمتدربين في هذه الدورة معتمدة من الوزارة ومعهد الضيافة بلندن، وقام بتسليم الشهادات الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومى للحضارة المصرية والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة مها سويلم مدير التدريب بالمتحف.