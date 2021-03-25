داخلية النمسا تعتقل 311 مهربا للبشر بزيادة 30 % عن الـ5 أعوام ماضية

كتب أحمد علوى

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، القبض على 311 مهربًا للبشر في النمسا خلال العام الماضي بزيادة 30 بالمائة عن العام السابق له وهو أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية.

وقال نيهمرفى مؤتمر صحفي اليوم الخميس لتقديم تقرير الوزارة السنوي عن التهريب، إن اجمالي المعتقلين فى عام 2020 بلغ 21 ألفا و641 شخصا، موضحا أنه إلى جانب النمسا تتأثر دول البلقان على وجه الخصوص بزيادة الهجرة غير الشرعية وغالبًا ما يستغل المهربون حالة الخوف من فيروس كورونا المُستجد ويوهمون ضحاياهم بسهولة الحصول على اللقاحات فى دول الهجرة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في ارتفاع حاد في الهجرة غير الشرعية إلى النمسا في العام السابقن وأن المهربين حصلوا من المهاجرين على 50 يورو مقابل الكمامة الطبية ضد كورونا كما رفعوا تكلفة التهريب عدة أضعاف.

وأوضح أن اعتقال المزيد من مهربي البشر يعني نجاح المنظومة الأمنية وأن العمل الشرطي يسير على نحو دقيق ومستمر خاصة تتبع الشبكات الدولية للتهريب .