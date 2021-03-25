"حياة كريمة "بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية "العوامر بحرى" فى سوهاج

كتبت أسماء أمين

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة إنه للوقوف علي أهم الشكاوي والطلبات الخاصة بالمواطنين بالمراكز السبعة، فقد تم أمس عمل اجتماع بحضور نائب محافظ سوهاج، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومديري مراكز خدمة المواطنين بالمراكز السبعة (المراغة، طما، جرجا، المنشأة والعسيرات، دار السلام، البلينا، ساقلته) وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، للوقوف على آلية فحص الشكاوي والطلبات الخاصة بالمشروع القومي حياة كريمة لمتابعتها وحلها في أسرع وقت ممكن.