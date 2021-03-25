اليوم السابع
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"حياة كريمة "بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية "العوامر بحرى" فى سوهاج

الخميس، 25 مارس 2021 03:27 م
"حياة كريمة "بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية "العوامر بحرى" فى سوهاج حياه كريمة
كتبت أسماء أمين

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قالت مؤسسة حياة كريمة إنه تم البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العوامر بحري، بمدينة جرجا، محافظة سوهاج، وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.
 
وأوضحت مؤسسة حياة كريمة إنه للوقوف علي أهم الشكاوي والطلبات الخاصة بالمواطنين بالمراكز السبعة، فقد تم أمس عمل اجتماع بحضور نائب محافظ سوهاج، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومديري مراكز خدمة المواطنين بالمراكز السبعة (المراغة، طما، جرجا، المنشأة والعسيرات، دار السلام، البلينا، ساقلته) وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، للوقوف على آلية فحص الشكاوي والطلبات الخاصة بالمشروع القومي حياة كريمة لمتابعتها وحلها في أسرع وقت ممكن.
 
 
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