اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى عين شمس 4 أيام

الخميس، 25 مارس 2021 12:58 م
حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى عين شمس 4 أيام حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عامل بتهمة قتل زوجته فى الشارع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت النيابة أمرت بتشريج جثة المجني عليها لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


حبس الزوج

الزوج القاتل

مقتل سيدة

ربة منزل

خلافات أسرية

عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة