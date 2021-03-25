حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى عين شمس 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عامل بتهمة قتل زوجته فى الشارع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت النيابة أمرت بتشريج جثة المجني عليها لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.