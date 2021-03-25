حبس المتهمة بالتسبب فى وفاة طفلتيها أثناء ممارسة علاقة آثمة مع عشيقها

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام، بحبس المتهمة بالتسبب فى وفاة طفلتيها داخل شقتها بسبب تسريب الغاز، أثناء مارستها علاقة آثمة مع عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق حيث اتهمها زوجها أمام نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض بالزنا، والتسبب في وفاة طفلتيها.

وكانت المتهمة أصيبت باختناق وتم إيداعها العناية المركزة، وعقب تحسن حالتها الصحية تم التحقيق معها فى نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض الذى من قبل بحبس عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت تحقيقات نيابة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها عن مفاجأة فى واقعة مصرع طفلتين نتيجة تسريب الغاز داخل شقتهما، حيث تبين أن أمهما كانت تمارس علاقة أثمة مع شخص، فتسرب الغاز، ما أدى إلى مصرع الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى.

وأمرت النيابة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة الطفلتين للتحقيق معها.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الواقعة بدأت عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتسريب غاز من شقة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين مصرع طفلتين، نتيجة اختناقهما بسبب تسريب الغاز، بينما تم العثور على أمهما وشخص غريب ليس زوجها فى أحد غرف الشقة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم التحفظ على جثة الطفلتين تحت تصرف النيابة العامة.