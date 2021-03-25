جى.إف.كيه: معنويات المستهلكين الألمان تواصل التحسن

رويترز

أظهر مسح اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت للشهر الثاني على التوالي مع الاقتراب من أبريل بدعم من تخفيف تدابير العزل العام في بداية مارس، بيد أن قرارا في الآونة الأخيرة بتمديد القيود تسبب في أن تكتنف الضبابية التوقعات.

وقال معهد جي.إف.كيه للأبحاث إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، زاد إلى -6.2 نقطة من مستوى معدل عند -12.7 في مارس.

وتلك أفضل نتيجة منذ نوفمبر، حين بدأت إجراءات عزل جزئية لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات، وتفوق بالتأكيد توقعات رويترز عند -11.9.

وقفزت توقعات الدخل إلى 22.3 نقطة مقارنة مع 6.5 نقطة في الشهر السابق. ويتماشى هذا مع مسح أجراه معهد إيفو وشركة راندستاد للتوظيف، أظهر أن معظم مديري شؤون الموظفين في الشركات الألمانية يتوقعون ارتفاع الأجور في 2021.

وأُجري المسح في الفترة من الثالث من مارس إلى الخامس عشر منه، قبل أن تمدد السلطات الألمانية إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وتعلق مؤقتا التطعيم بلقاح أسترا زينيكا عقب تقارير عن آثار جانبية خطيرة.