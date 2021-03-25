اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 02:24 م
خالد صلاح
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جولة داخل معرض الأسر المنتجة بأسيوط قبل افتتاحه.. فيدية وصور

الخميس، 25 مارس 2021 01:11 م
جولة داخل معرض الأسر المنتجة بأسيوط قبل افتتاحه.. فيدية وصور وصول وزير التضامن الاجتماعي لاسيوط
أسيوط- فريق المحافظات

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شاركت أكثر من 14 جمعية في معرض الأسر المنتجة المقام بديوان عام محافظه أسيوط، حيث يضم المعرض العديد من الأشغال اليدوية والسجاد والخزف، وعدد كبير من الأقمشة والمنتجات الجلدية التي أنتجتها هذه الجمعيات عبر أعضائها، وقدم اليوم السابع خلال بث مباشر جولة داخل هذا المعرض.

ومن جهتها قالت فاطمه عبد الخالق مدير إدارة الأسر المنتجة، إن هناك أكثر من 14 جمعية بمحافظة أسيوط، شاركت في هذا المعرض من خلال منتجاتها، سواء المنتجات الخشبية التي تعكس الحضارة المصرية، وحضارة محافظة أسيوط، أو من خلال أعمال الهاند ميد والسجاد والخزف، بالإضافة الي وجود بعض الأعمال اليدوية الجديدة مثل الطباعة على الجلود، والرسم عليها وأعمال الفوانيس الخشبية وكلها صناعة محلية داخل هذه الجمعيات من خلال إدارة الجمعيات وأعضائها.
 
وقالت مدير إدارة الأسر المنتجة، إن هذا المعرض ستقوم بافتتاحه نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على هامش زيارتها لمحافظه أسيوط لإطلاق إشارة البدء لقري حياة كريمة.
 
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (1)
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (1)

 

معرض الأسر المنتجة بأسيوط (2)
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (2)

 

معرض الأسر المنتجة بأسيوط (3)
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (3)

 

معرض الأسر المنتجة بأسيوط (4)
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (4)

 

معرض الأسر المنتجة بأسيوط (5)
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (5)

 

معرض الأسر المنتجة بأسيوط (6)
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (6)

 

معرض الأسر المنتجة بأسيوط (7)
معرض الأسر المنتجة بأسيوط (7)

 


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