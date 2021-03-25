جولة داخل معرض الأسر المنتجة بأسيوط قبل افتتاحه.. فيدية وصور

ومن جهتها قالت فاطمه عبد الخالق مدير إدارة الأسر المنتجة، إن هناك أكثر من 14 جمعية بمحافظة أسيوط، شاركت في هذا المعرض من خلال منتجاتها، سواء المنتجات الخشبية التي تعكس الحضارة المصرية، وحضارة محافظة أسيوط، أو من خلال أعمال الهاند ميد والسجاد والخزف، بالإضافة الي وجود بعض الأعمال اليدوية الجديدة مثل الطباعة على الجلود، والرسم عليها وأعمال الفوانيس الخشبية وكلها صناعة محلية داخل هذه الجمعيات من خلال إدارة الجمعيات وأعضائها.

وقالت مدير إدارة الأسر المنتجة، إن هذا المعرض ستقوم بافتتاحه نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على هامش زيارتها لمحافظه أسيوط لإطلاق إشارة البدء لقري حياة كريمة.