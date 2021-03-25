اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة دمنهور تكرم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 05:12 م
جامعة دمنهور تكرم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم.. صور جانب من التكريم
البحيرة – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة دمنهور، احتفالا مميزا لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب بمناسبة عيد الأم، شارك فى الاحتفال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وأمين عام الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

وأكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الأم المصرية هى الشريك الأساسى فيما يتم من إنجازات فى مختلف القطاعات التنموية، مضيفا أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا فى بناء المجتمع فهى اللبنة الأساسية فيه وهى كالبِذرة الّتى تنتج ثمارًا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها.

وشدد رئيس جامعة دمنهور، على عدم إغفال دور المرأة فى المجتمع وإعطائها كامل حقوقها لدورها العظيم وتضحياتها فى تنشئة جيل وطني.

وفى ختام الاحتفالية، تم تسليم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء شهادات التقدير لدورهن الكبير وكفاحهن من أجل تربية أبنائهن.

 

WhatsApp Image 2021-03-25 at 4.06.02 PM (1)
 

 

الام المثالية
حفل الأم المثالية

 

الحفل
جانب من الحفل

 

تكريم
تكريم

 

حفل التكريم
حفل التكريم

 

 

 


جامعة دمنهور

تكريم الامهات المثاليات

عيد الام

رئيس جامعة دمنهور

امهات الشهداء

محافظة البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة