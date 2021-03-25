جامعة دمنهور تكرم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم.. صور

البحيرة – فريق المحافظات

نظمت جامعة دمنهور، احتفالا مميزا لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب بمناسبة عيد الأم، شارك فى الاحتفال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وأمين عام الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

وأكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الأم المصرية هى الشريك الأساسى فيما يتم من إنجازات فى مختلف القطاعات التنموية، مضيفا أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا فى بناء المجتمع فهى اللبنة الأساسية فيه وهى كالبِذرة الّتى تنتج ثمارًا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها.

وشدد رئيس جامعة دمنهور، على عدم إغفال دور المرأة فى المجتمع وإعطائها كامل حقوقها لدورها العظيم وتضحياتها فى تنشئة جيل وطني.

وفى ختام الاحتفالية، تم تسليم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء شهادات التقدير لدورهن الكبير وكفاحهن من أجل تربية أبنائهن.



حفل الأم المثالية



جانب من الحفل



تكريم