

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، شهد الربع الأخير من العام الماضي (2020) نموا نسبته 4.3 % فى الاقتصاد الأمريكى مقارنة بمعدل النمو المسجل فى الربع الأخير من عام 2019.



وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن مستوى النمو الاقتصادى المتحقق في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2020 فاق متوسط معدلات النمو المسجلة في الأرباع الثلاثة السابقة عليه وكان بنسبة 4.1 فى المائة.



وأرجع بيان وزارة التجارة الأمريكية سبب تباطؤ معدلات النمو الربع في الاقتصاد الأمريكي إلى أثر سياسات الإغلاق على التجارة وأوضاع الاقتصاد بشكل عام في مواجهة جائحة كوفيد؛ وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 فى المائة خلال العام الماضى، بعد نمو كانت نسبته 2.2 % خلال عام 2019 .